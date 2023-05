Roma | Abraham | «Questo il posto giusto per me | sull’Europa…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tammy, attaccante della, ha parlato della stagione del club giallorosso in Italia e in Europa Tammy, attaccante della, ha parlato durante uno shooting fotografico per SMW della sua stagione in giallorosso. PAROLE – «Il benvenuto doveva essere in un aeroporto privato, ma lì c’erano troppi tifosi loro cantavano il mio nome ed erano molto felici di vedermi. Da quel momento ho capito che quello era ilper me. Loro sono molto appassionati e vogliono che la squadra faccia bene e ti supportano anche se non fai bene a volt, ma penso che loro abbiano potuto vedere quanto io sia appassionato sul campo e penso che è perche mi apprezzano, per la mia fame e il mio desiderio di vincere. Non sono qui da molto, ma penso che ...