Roberto Sergio nuovo amministratore delegato della Rai

Si è svolta in data odierna l'Assemblea degli azionisti, che ha formalizzato la designazione diquale nuovo componente del Consiglio di amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore delegato. A seguito di tale indicazione, si legge in una nota, il Consiglio di ...È arrivato il via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina dicome nuovo amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. Quattro - a quanto si apprende - i voti a favore, due astenuti, un contrario. Hanno votato a favore lo ...- - >nominato nuovo ad della tv pubblica - ANSA . Il nuovo amministratore delegato Rai,, ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff dell'amministratore delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale ...

Sergio nuovo Ad della Rai, via libera del Cda - Politica Agenzia ANSA

AGI - L'Assemblea degli Azionisti "ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato.(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. La votazione si è ...