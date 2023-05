Roberto Saviano | Fabio Fazio cacciato dalla Rai dalla destra xenofoba

""Fabio Fazio lascia la Rai", scrivono. Non è così: Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai. Questa è la verità". Con un lungo tweetprende le difese del conduttore Fabio Fazio dopo il suo addio , annunciato ieri, da viale Mazzini. Parole con cui ringrazia Fazio ma attacca anche il governo Meloni.: "Fabio ..., per esempio. "Fazio viene cacciato dalla Rai perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno" , ha twittato. "Non per imporre la propria egemonia culturale, ma per imporre la ...E' l'attacco di un lungo post cheha dedicato a Fazio, con cui ha collaborato anni . "Ringrazio Fabio che mi ha consentito di parlare di infiltrazioni criminali nel tessuto ...

Roberto Saviano insulta Salvini: "Zelensky Sa soltanto scappare" Liberoquotidiano.it

Roberto Saviano ringrazia il conduttore Fabio Fazio. Lo fa sui social con un lungo post dedicato al loro rapporto e alla possibilità concessa di portare le sue storie sul piccolo schermo. Le ...Il conduttore ligure dice addio alla Rai e Saviano sferra l'ennesimo attacco al governo: "Destra xenoofoba vuole imporre la propria egemonia". Nel suo mirino anche Salvini: "Deve elaborare traumi pers ...