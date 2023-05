Rob Marshall svela | dopo La Sirenetta | su quale progetto vorrebbe lavorare

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il regista Robha parlato delle sue aspirazioni professionali raccontandorealizzare. Robhatoè il suo sogno come regista durante la promozione del film live-action La, in arrivo tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo. Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha raccontato quali sono le sue aspirazioni dietro la macchina da presa. Le dichiarazioni di RobIl regista Robha raccontato: "Svilupperò qualcosa. Non sono certo di cosa sarà, ma è interessante. Una parte di me vuole creare un musical originale". Il filmmaker ha sottolineato: "L'ho fatto con Il ritorno di Mary Poppins, ed è stato elettrizzante poterlo fare perché ciò che ...