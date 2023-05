Ritorno al Futuro | Michael J Fox su un reboot | Potete farlo | io sono già stato pagato

(Di lunedì 15 maggio 2023) La trilogia dialè diventata un cult nel corso degli anni e il protagonistaJ. Fox ha spiegato perché non sarebbe contrario alla realizzazione di unJ. Fox ha parlato della possibilità che venga realizzato undel film cultal, svelando in modo ironico perché non avrebbe problemi all'idea di una nuova avventura di Marty McFly. L'attore èintervida Variety e ha risposto alle domande sulla possibilità di un progetto senza il cast originale. I commenti di Fox su un possibileJ. Fox ha spiegato: "Nonun fanatico. Fate quello che volete, è il vostro film. Iogià ...

La trilogia di Ritorno al Futuro è diventata un cult nel corso degli anni e il protagonista Michael J. Fox ha spiegato perché non sarebbe contrario alla realizzazione di un reboot.All'ennesima domanda sulla sua opinione su un eventuale reboot di Ritorno al futuro, Michael J. Fox ha risposto in maniera spiritosa. Non si arrabbierebbe, ma è davvero necessario reinventare un film ...