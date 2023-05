Rissa tra tifosi sugli spalti durante Gorla Minore-Lainatese 3 - 1

Scena vergognosa durante la partita playoff di seconda categoriaGorla Minore e Lainatese (3 - 1): due gruppi di giovani tifosi hanno iniziato ...Derby di Madrid under 19 infuocato: ai supplementari ha vinto il Real, ma a far notizia è la tensionei due allenatori. Fernando Torres ...Ciò che all'inizio poteva sembrare come unada strada, è finita con un chiarimentoi piloti che sono ritenutii più corretti del circus. Dopo una stretta di mano, hanno entrambi ...

Arezzo, un’altra rissa tra giovani in centro: denunciati due ventenni LA NAZIONE

Incidente diplomatico a "L'Isola dei Famosi": scatta la rissa tra i due naufraghi, svelato il segreto intimo inconfessabile.Francesco Bagnaia e Maverick Viñales hanno fatto pace dopo l'incidente (e la rissa) nel Gran Premio di Francia ...