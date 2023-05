Rissa tra migranti sul lungomare di Salerno

...legata alla rivalitàbande di pusher. I cittadini chiedono maggiori controlli in tutte le zone della città, ed in particolare pattuglie fisse in questo tratto di lungomare. - Una violenta...Il giovane perse la vita per aver tentato di difendere un amico, aggredito nel corso di una... ovvero nel perimetro ricompresola via S. Maria, via dei Mille - via Corsica, piazza dei ...MADRID (SPAGNA) - Che sia quello dei campionissimi o quello delle giovanili un derby è sempre un derby e gli animi si accendono facilemente. E infatti quelloi baby dell' Atletico e del Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale del c ampionato nazionale Primavera spagnolo, non è stato da meno anche in panchina dove i due allenatori, ...

Arezzo, un’altra rissa tra giovani in centro: denunciati due ventenni LA NAZIONE

Una violenta rissa in pieno giorno sul lungomare Trieste di Salerno. Protagonisti alcuni immigrati, sotto gli occhi spaventati dei passanti. Qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, ma i ...MADRID (SPAGNA) - Che sia quello dei campionissimi o quello delle giovanili un derby è sempre un derby e gli animi si accendono facilemente. E infatti quello tra i baby dell' Atletico e del Real Madri ...