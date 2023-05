Rimodulazioni PosteMobile | in arrivo aumenti per alcuni clienti

... Iliad,e altri MVNO (operatori virtuali) al costo di 6,99 euro al mese La promozione ... che si caratterizzano per: avere un costo fisso per sempre (non si saranno dunque); . ...... che non subirànel corso del tempo. È previsto un contributo di attivazione una ... dedicata ai clienti Iliad,e altri operatori virtuali, che ha un costo di 9,99 euro al mes ...Le offerte di Iliad sono valide per sempre, senza che siano previsteo costi extra, e ... TIM Wonder SIX , che ha un costo di 9,99 euro al mese, si rivolge ai clienti Iliade ...

Rimodulazioni PosteMobile: dal 18 Giugno 2023 colpite offerte intorno ai 5 euro al mese MondoMobileWeb.it

Scopri le migliori offerte per il cambio operatore da TIM a maggio. Potete avere minuti illimitati e fino a 300 GB o una offerta 5G a meno di 8 euro al mese TIM è tra i migliori operatori di telefonia ...