Rilasciati 27 ultras del Napoli bloccati a Varese | proposto Daspo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono statie stanno tornando ai 27 tifosi delappartenenti ai gruppiFedayn e “Secco Vive” fermati ieri dalla Polizia di Stato adove, secondo quanto si è appreso, intendevano replicare ai fatti accaduti il 4 maggio scorso durante i festeggiamenti aper lo scudetto del. In quell’occasione alcuni tifosi partenopei vennero aggrediti, minacciati e insultati davaresini. Le indagini della Digos dimirano ora a identificare gli oltre 100 (forse 150) tifosi (giunti a bordo di 30 mezzi) che ieri si sono resi protagonisti di uno scontro con la Polizia di Stato che ha fermato il corteonei pressi dello svincolo ...

Violenza" Serve certezza pena che in Italia non c'è 'Io parto dalla certezza della pena. Se vengono presi certamente il giorno dopo non vanno. Questo è un tema che tante volte ...

Rilasciati 27 ultras Napoli bloccati a Varese, proposto Daspo ... Agenzia ANSA

