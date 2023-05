Riforme | il dem Morassut sferza la Schlein | «Basta con la paura dell’elezione diretta»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) «Ma chi l’ha detto che non c’è». S’intitola così una canzone cult della sinistra extraparlamentare degli anni ’70. Un titolo che oggi s’attaglia perfettamente al dibattito sulleistituzionali e che vede il Pd di Ellyostinatamente attestato sul “no“ ad ogni forma di elezione, si trattasse di presidenzialismo o di premierato. Una posizione priva di controcanti, ma solo in apparenza. C’è infatti quello di Roberto, deputato dem di lungo corso che in una nota prova a mitigare la chiusura della. Il parlamentare l’ha presa alla lontana, com’è normale quando si esprime una posizione distante dalla linea ufficiale. È infatti partito dalle «elezioni in Turchia» che, a suo dire, «risvegliano la speranza di una svolta politica in uno dei Paesi più importanti nel contesto ...