Riforme | Calderoli “Senza l' Autonomia lascio la politica”

(Di lunedì 15 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lecostituzionali non rallenteranno l'differenziata. Se si arenasse, abbandonerei la. Sul serio, non come disse Renzi”. Lo dice in un'intervista al quotidiano “La Repubblica” Roberto, ministro leghista degli Affari regionali. “Non c'è la riforma di Meloni, bensì di tutto il centrodestra. Nel pacchettoc'è sia l'differenziata che il presidenzialismo o forme simili. Devono entrambe arrivare a conclusione entro la fine della legislatura. Non sono in concorrenza”, sottolinea, ribadendo che l'“rafforza i poteri territoriali che sono delle Regioni”. Con la ministra Casellati “stiamo costruendo insieme la parte dellecostituzionali. Ma ...

