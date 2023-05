(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto la conferma che si è trattato solo di undil'dai" sui quali "c'è una gestione fallimentare del. E poi anche la conferma di una confusione: parlano di elezione diretta ma di cosa, si vedrà...". Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara, a Radio Immagina. "Noi non ci sottraiamo purchè il confronto sia vero e non sia a pezzi, di qui la richiesta di una moratoria sulla autonomia differenziata".

... ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara. Nel corso dell'iniziativa la capogruppo ... Non c'è nessuna volontà del governo e della destra di dialogare davvero sul tema delle". All'...... Schlein prova a giocare in contropiede : mentre tutti parlano di, l'ordine che arriva dal ... osserva la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara: 'Il governo non si occupa di casa, azzera i ..."Lecostituzionalu viste dal Pd, intervista a Chiara" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Chiara(deputata, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista). L'intervista è ...

Riforme: Braga, 'tentativo governo di spostare attenzione da problemi' La Nuova Sardegna

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto la conferma che si è trattato solo di un tentativo di spostare l’attenzione dai problemi” sui quali “c’è una gestione fallimentare del governo. E poi anche l ...CATANIA – L’ex campione di rugby Orazio Arancio, 55 anni, è tra gli assessori designati dal candidato dell’aera progressista a sindaco di Catania, Maurizio Caserta. La designazione è stata resa nota d ...