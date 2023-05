Riforme | Braga | ' Iv e Azione non prestino fianco a forzature'

... ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara. Nel corso dell'iniziativa la capogruppo ... Non c'è nessuna volontà del governo e della destra di dialogare davvero sul tema delle". All'...... Schlein prova a giocare in contropiede : mentre tutti parlano di, l'ordine che arriva dal ... osserva la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara: 'Il governo non si occupa di casa, azzera i ..."Lecostituzionalu viste dal Pd, intervista a Chiara" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Chiara(deputata, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista). L'intervista è ...

Riforme: Braga, 'tentativo governo di spostare attenzione da problemi' Il Dubbio

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto la conferma che si è trattato solo di un tentativo di spostare l’attenzione dai problemi” sui quali “c’è una gestione fallimentare del governo. E poi anche l ...CATANIA – L’ex campione di rugby Orazio Arancio, 55 anni, è tra gli assessori designati dal candidato dell’aera progressista a sindaco di Catania, Maurizio Caserta. La designazione è stata resa nota d ...