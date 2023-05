Riccardo De Rinaldis Santorelli | chi è l’attore che fa Emanuele “Lele” Molinari in Vivere non è un gioco da ragazzi?

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast della nuova fiction su Rai 1 A interpretare Lele, il protagonista, è il giovaneDe, che abbiamo visto recitare in ' Non mentire' , ' Luce ...... circa l'importanza del rapporto genitori - figli: Anche Stefano Fresi ha parlato di questo argomento: Lele è invece interpretato daDei, Serena da Matilde Benedusi e Pigi da ...Il prossimo 15 maggio Nicole Grimaudo sarà una dei volti della nuova fiction su Rai 1 ' Vivere non è un gioco da ragazzi ' , con Stefano Fresi,Dee la partecipazione di Claudio ...

Riccardo De Rinaldis Santorelli: età, fidanzata e biografia dell'attore Tag24

In Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie tv in onda su Raiuno a partire da lunedì 15 maggio 2023, il cast può essere suddiviso in due. Da una parte, infatti, troviamo i giovani interpreti, ...Vivere non è un gioco da ragazzi: l'intervista a Riccardo De Rinaldis Santorelli, l'attore che interpreta Lele.