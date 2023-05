Revisione auto scaduta | quanto tempo puoi circolare? Nuove regole

(Di lunedì 15 maggio 2023) Attenzione allae adopo la scadenza.aggiornate al 2023. Ladell’è una seccatura ma è anche uno di quegli obblighi connessi con la proprietà di unveicolo. Molti si chiedono che cosa succede se non si rispetta la scadenza dellae se ci sono delle tolleranze. Il fatto è che per il bollo dell’mobile ci sono delle tolleranze e se si paga con un po’ di ritardo si riceve una sanzione trascurabile.- ilovetrading.itPer ladell’veicolo le cose stanno diversamente. La ...

Tutto nella delibera della giunta Truzzu che da il via alle "linee d'indirizzo per lae l'...al lungo Saline) dovranno sostituire le attuali postazioni che attualmente ospitano lebar ......burletta ma feroce Il programma del 'Phak Kao Klai' prevede fra le altre cose proprio una... sorella di Thaksin e già premier tailandese, anche e lei in unimposto esilio di prudenza. 50 ...Tra le spese da sostenere, inoltre, si annovera anche la. Ebbene, proprio soffermandosi su quest'ultima interesserà sapere che sono in molti ad aver diritto ad un bonus. Ma in cosa ...

Bonus revisione auto, chi può ottenerlo: vi spieghiamo come fare Alla Guida

La revisione è solo una delle tante voci che incidono sul mantenimento di un veicolo, la sicurezza si paga ad alto prezzo ...In questi giorni, infatti, tanti cittadini lucchesi stanno ricevendo direttamente a casa una lettera firmata Automobile Club con un “Invito alla revisione”: si tratta di un vero e proprio promemoria, ...