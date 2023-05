Repressione sempre più intensa in Tunisia | si allarga l’indagine sulla ‘cospirazione’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Come se non avessero già arrecato sufficienti danni alla libertà d’espressione e come se non fosse necessario occuparsi della grave crisi economica in corso, le autorità tunisine hanno deciso dire, aperta a febbraio, contro 17 persone per inesistenti accuse di “cospirazione”. Questo mese gli indagati sono diventati 21, con l’aggiunta alla lista dell’avvocato per i diritti umani Ayachi Hammami – difensore di altri indagati – , dell’avvocata e femminista Bochra Belhaj Hamida e di due oppositori politici: Nejib Chebbi e Noureddin Bhriri, quest’ultimo ex ministro della Giustizia. Gli indagati, che il presidente Kais Saied ha pubblicamente definito “terroristi”, sono accusati di aver cospirato per portare un attacco contro lo stato e per fomentare la tensione sociale. Gli articoli del codice penale tirati in ballo sono ben dieci – tra ...