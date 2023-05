Rendimenti BTP | buone notizie per gli investitori Ecco cosa sta cambiando

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo la conferma del Rating di Fitch sull’Italia idei BTP salgono ancora. L’agenzia americana alza le stime di crescita del Paese, +1,2% nel corso dell’anno 2023. Fitch ha confermato il rating ‘BBB’ sull’Italia: è quanto si legge in una nota dell’Agenzia americana, che mantiene “stabile” l’outlook. La crescita dell’Italia ha superato le attese grazie alla ripresa del turismo, all’allentarsi della crisi energetica e al rafforzamento della domanda mondiale. In questo panorama idei BTP crescono in presenza di un’inflazione che supera l’8%. Fitch conferma il Rating BBB dell’Italia L’agenzia di rating americana Fitch ha confermato il rating ‘BBB’ sull’Italia: è quanto si legge in una nota dell’agenzia, che mantiene ‘stabile’ l’outlook. Fitch ha alzato le stime di crescita per l’Italia nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. “Nel ...

Stabili idei titoli di Stato. Lo spread trae Bund scende a 186 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di due punti base al 4,14%. Sul fronte valutario l'euro è in ...In termini dinon vi sono stati come detto movimenti di rilievo: il decennale resta ... Nella zona Euro il Bund decennale è rimasto a quota 2,20% - 2,30%, ilstessa scadenza in area 4,10% ...deiGreen (durata 10 - 30 anni) sono allineati con quelli deitradizionali. Costituiscono una grande opportunità per le aziende che puntano sui criteri ESG perché in questo modo ...

BTP a confronto: come investire in base ai rendimenti PMI.it

La Commissione Ue rivede al rialzo le stime di crescita per il 2023 ma anche quelle di inflazione mentre la produzione industriale in Eurozona segna il maggior calo dal 2020. Lira turca ai minimi dopo ...Iistini fiacchi in Europa nel finale, mentre gli indici usa si portano sulla parità e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 187,2 punti. In rialzo di 0,1 punti il rendimento annu ...