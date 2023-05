Remco Evenepoel abbandona il Giro d'Italia. Il pasticciaccio brutto del Covid in bicicletta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ild’che poteva essere di, dinon sarà. Il campione del mondo si è ritirato dopo aver vinto la seconda cronometro e ripreso la maglia rosa. Due tamponi hanno sancito la sua positività al-19. E quindi tanti saluti alla corsa. È già partito per il Belgio. Un annuncio arrivato in tarda serata che ha lasciato un po’ tutti, organizzatori e appassionati, interdetti. Non se lo aspettava nessuno. Ci si aspetta mai certe cose, soprattutto dopo che l’Oms ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria. L’emergenza non c’è più, ilno, resiste, è ancora presente, certo non fa più paura come prima, ma i contagi ci sono. E le squadre, tutte le squadre, si gestiscono in autonomia. Funziona così nel ...