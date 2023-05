Regole di Gioco alle Scommesse Sportive

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 maggio 2023)GENERALI 1.E QUOTE 1.1 Il palinsesto degli avvenimenti sportivi programmato da AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) definisce gli eventi su quali è possibile piazzare dellee per le quali sono disponibili delle quote. 1.2 Lepossono avere per oggetto eventi sportivi ed eventi non sportivi definiti da AAMS. 1.3 La quota è un numero, seguito al massimo da due decimali che, moltiplicato per la posta di, determina l’importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita. 1.4 Le quote sono decise unicamente dal sito e possono essere modificate anche nel corso dell’accettazione e comunque entro la chiusura dell’accettazione purche’ rese pubbliche. 1.5 Per il calcolo delle vincite verranno ...