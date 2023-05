Reggio Emilia | bambina di 6 anni cade dalla sedia mentre gioca | Giulia Qiu muore dopo tre giorni di agonia

... invece, il pubblico è trasportato in una cella del Padiglione Lombroso dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro die incontrerà una straordinaria contorsionista. Le sue metamorfosi ...... a partire dal 1° maggio, ha colpito il territorio delle province di, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì - Cesena. Bonaccini può contare su 10 milioni di euro stanziati dal ...Come riporta Il Resto del Carlino, la piccola è stata portata d'urgenza in ospedale, ma una volta arrivata al Santa Maria Nuova dile sue condizioni sono apparse da subito critiche. La ...

Reggio Emilia, assaltano due farmacie in un'ora: nei guai due ragazzi di 17 e 19 anni Corriere

La tournée della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, che la scorsa settimana ha tre importanti sale concertistiche della Germania, l'Alte Oper di Francoforte, la Tonhalle di Düsseldorf e la Konzerthau ...Albinea (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 - Ha sbandato in auto, finendo nel fossato laterale, forse nella notte. Ma il conducente, pare uscito fisicamente illeso dall’incidente, non avrebbe segnalato q ...