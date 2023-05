Regata dei Tre Golfi 2023 | i vincitori | paura per Arca Sgr di Furio Benussi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Conclusa ladei Tre: nella prima prova del Campionato Europeo classe Maxi, che prevede un percorso di 150 miglia da percorrere a tutta velocità, sono il Ker 46 Lisa R in ORC e il 72? North Star tra i Maxi iin tempo compensato. Qualche ora di ritardo per le barche della classe ORC: in questa categoria, vittoria per il TP52 italiano Blue di Roberto Monti, arrivato alle 12:38:11 del 13 maggio, mentre ha chiuso la flotta il francese Safran Rouge di Oliviero Emaldi. I più veloci delladei TreIl più veloce, in tempo compensato, è stato il Ker 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo, con Francesco Bertone skipper, seguito da Scugnizza, un Italia Yachts 11.98 di Vincenzo De Blasio, e terzo il TP52 spagnolo Blue Carbon di Antonio Guiu; ...

A quel punto vista la situazione di estrema emergenza anche altre barche in gara hanno abbandonato laper andare a soccorrere l'equipaggio in difficoltà. I soccorsi hanno consentito di far salire parte dell'equipaggio su una tender, mentre gli altri sono rimasti a bordo per mettere l'Arca Sgr ...Delle centinaia di barche che hanno preso parte alla 68ªTre Golfi , il maxi più piccolo è arrivato ieri pomeriggio, 13 maggio, con lo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe Puttini che ha tagliato il traguardo per ultimo, alle 17.45. Le classifiche in ...Una disavventura spaventosa nel bel mezzo dellaTre Golfi, fino a quel momento dominata. Si tratta della prima prova del Campionato europeo classe maxi, 150 miglia da traguardare a tutta ...

Regata dei Tre Golfi, Arca rischia di affondare: equipaggio in salvo TriestePrima

Del centinaio di imbarcazioni che hanno preso parte alla 68esima Regata dei Tre Golfi, i maxi più piccoli sono arrivati nel corso del pomeriggio di ieri, 13 maggio, con lo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe ...Si è tenuta questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 maggio, la seconda edizione della Regata dei Due Parchi, evento velico organizzato da Yacht Club Chiavari ASD e patrocinato dal Comune di ...