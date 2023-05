Real Sito di Carditello | insediato il nuovo CdA guidato dal presidente Maddaloni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoilCdA della FondazionedidalMaurizio. Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le problematiche e le opportunità di sviluppo per l’intero territorio. In particolare, nell’ambito delle più articolate azioni che la Fondazione provvederà ad affrontare nelle prossime settimane, sono stati già deliberati alcuni provvedimenti di immediata definizione. Tre le direttrici che segnano anche ilcorso della Fondazionedi: la richiesta alla Prefettura di Caserta di siglare il protocollo di legalità; la messa in sicurezza della Chiesa della Foresta, ...