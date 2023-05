Real Aversa ko 6-0 | il principe Emanuele Filiberto denuncia | “Hanno avvelenato la mia squadra”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “la mia“. Arlo è il, patron del, dopo la sconfitta per 6-0 nella gara di serie D contro il Ragusa. “Abbiamo mandato lain ritiro a Ragusa per farla ambientare, ma non pensavamo che potesse accadere una cosa simile. Si tratta di un qualcosa di inaudito, oltre che di un attacco alla mia persona e alla città di– ha proseguito il, raccontando gli effetti della presunta intossicazione alimentare – I nostri giocatoriavvertito dei malori e sono tutti ricoverati in ospedale. Abbiamo giàto la struttura che ci ha ospitato e a breve faremo ricorso ...

Calcio, seire D/I - Play out Ragusa -: 6 - 0 Marcatori: pt 21' Vitelli, 39' Manfrè; st 4' Manfrè, 16' Meola, 35' Meola, 43' La Place Ragusa (4 - 4 - 2): Pitarresi 6; Falla 6 (41' st Messina), Cacciola 6, Pertosa 6, Strumbo 6; ...Il Ragusa rimane in serie D. Oggi si è disputata la partita della salvezza che ha visto la vittoria della squadra ragusana sulper 6 reti a zero. Grande festa in città per i tifosi azzurri.

Ragusa-Real Aversa 6-0: iblei vincono ai play out e restano in Serie D-Il tabellino GoalSicilia.it

"Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra". (ANSA) ...Il patron della Real Aversa, squadra appena retrocessa in Eccellenza, si espone dopo il ko di Ragusa con un comunicato ufficiale ...