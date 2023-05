Real Aversa | giocatori avvelenati in hotel La denuncia di Emanuele Filiberto

È l'accusa lanciata in una nota dal principe Emanuele Filiberto , proprietario del(serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6 - 0 ieri in Sicilia; risultato che il principe ...Domenica da dimenticare per ilche perde 6 - 0 contro il Ragusa e retrocede in Eccellenza. Ma a far discutere sono le successive parole del patron Emanuele Filiberto che ha denunciato un caso di avvelenamento per la sua ...È l'accusa lanciata in una nota dal principe , proprietario del(serie D) dopo la partita contro il persa 6 - 0 ieri in Sicilia; risultato che il principe attribuisce a una intossicazione ...

Emanuele Filiberto di Savoia: «Hanno avvelenato la mia squadra il Real Aversa: tutti i giocatori sono in osped ilmessaggero.it

Hanno avvelenato la mia squadra”. L’accusa è pesante e la lancia, attraverso una nota il principe Emanuele Filiberto, proprietario della squadra del Real Aversa che milita in serie D e che disputa i ...Aversa (Caserta) - "Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città ...