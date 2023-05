Real Aversa | Emanuele Filiberto denuncia | “Hanno avvelenato la mia squadra”

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – “Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città dila mia”. Laè di, proprietario del(serie D). L’accusa arriva all’indomani dopo la sconfitta di ieri 6-0 contro il Ragusa. “Non voglio fare nessuna illazione – sottolinea nel post pubblicato su Facebook – ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati, purtroppo non sono riusciti neanche a rientrare a casa”. ...

Emanuele Filiberto ribadirà quasi certamente la sua versione dei fatti, ovvero che i suoi giocatori è alla guida del Savoia e delsono "stati avvelenati". Emanuele Filiberto: ...Tappa obbligata all 'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per il, squadra di serie D di proprietà del principe Emanuele Filiberto di Savoia . Il presidente, in una nota diffusa all'Ansa ha denunciato: 'Hanno avvelenato i nostri calciatori'. 'Quello che ...È l'accusa lanciata in una nota dal principe Emanuele Filiberto , proprietario del(serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6 - 0 ieri in Sicilia; risultato che il principe ...

Emanuele Filiberto di Savoia: «Hanno avvelenato la mia squadra il Real Aversa: tutti i giocatori sono in osped ilmessaggero.it

Emanuele Filiberto ribadirà la sua versione dei fatti, ovvero che i suoi giocatori – è alla guida del Savoia e del Real Aversa – sono “stati avvelenati”. Emanuele Filiberto: qualcosa di inaudito al ...‘Affronto reale’ sul campo del Ragusa. Gli iblei ieri hanno inflitto un sonoro 6-0 al Real Aversa nel campionato di serie D. Risultato che consente ai siciliani di salvarsi, ma che condanna alla retro ...