Raimondo Todaro replica alle polemiche sulla vittoria di Mattia | poi il paragone con Ballando

(Di lunedì 15 maggio 2023) Molti pensavano che a trionfare ad Amici 22 sarebbe stata Angelina Mango, ma alla fine ha vinto il brinoZenzola. Sui social ci sono state diverse critiche eha risposto pubblicando una foto con il suo allievo e scrivendo: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’gria“. #amici22conZenzola che l’ha sempre sostenuto pic.twitter.com/KJAdFY8Kq1 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) May 15, 2023e il post con i ringraziamenti. Il prof di Amici ha ringraziato tutti, da Maria de Filippi, Arisa, i professionisti, fino a Benedetta Vari, che è rimasta al serale per ballare insieme a...

... era certoche i giudici gli avrebbero dato ragione. Ma prima che la decisione passasse ai giurati Alessandra ci ha tenuto a lanciare un insulto a: ' Sei un cafone, sì sei un cafone ' ...A poche ore di distanza dalla proclamazione di Mattia come vincitore di Amici 22 ,ha usato i social network per polemizzare con chi avrebbe preferito un finale diverso. Il professore si è affidato al verso di una canzone di Jovanotti per elogiare il suo allievo ma ...La 22esima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, andato in onda su Canale 5, è stata conquistata dal ballerino Mattia Zenzola, affiancato dal maestro catanese. A ...

Mattia Zenzola vince Amici 22 e Raimondo Todaro replica alle critiche Fanpage.it

Ieri sera è andata in onda la finale della ventiduesima edizione di Amici, dove a trionfare è stato Mattia Zenzola. Tra i tantissimi complimenti giunti al ...Dall'esultanza negli studi di Amici 22 dopo la vittoria di Mattia Zenzola alla risposta sui social contro chi avrebbe preferito un finale diverso: Raimondo Todaro dimostra il ...