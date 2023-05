Rai | Sergio nominato dal cda nuovo ad della tv pubblica Il consigliere M5S Di Majo si astiene

Il Consiglio di Amministrazione dellaha provveduto a nominare Robertoquale nuovo amministratore delegato, con decorrenza immediata. Espletate le formalità di rito - si legge in una nota -...Chi è il nuovo "capo" dellaRomano, classe 1960, Robertoè laureato in Scienze Politiche hc, in Scienze della Comunicazione ed in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione ed è docente a ...Il nuovo amministratore delegato, Roberto, ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff amministratore delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ...

Rai, il Cda nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato RaiNews

Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato della televisione pubblica. In mattinata è arrivato il via libera dal Consiglio di Amministrazione, con 4 voti a favore, 2 astenuti e 1 contrario. A f ...Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente nuovo amministratore delegato e nuovo direttore generale della Rai. La più grande azienda cultura ...