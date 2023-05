Rai | scontro tra Fuortes e il cda sul caso Fabio Fazio L' ex Ad ci ha tenuti all' oscuro di tutto fino all' ultimo

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 15 maggio 2023) Continua a far discutere la notizia dell'addio dialla Rai. Il conduttore ha dato l'annuncio in diretta ieri sera: "Non sono un uomo adatto a tutte le stagioni, dopo 40 anni lascio la tv pubblica". La scelta del conduttore è stata quasi obbligata, stando a quanto emerso dal cda di viale Mazzini e riportato su Juorno.it. Al centro dellotra l'ex Ad Carloe il consiglio di amministrazione, ci sarebbe stata proprio la decisione del manager di portare la questione in cda a cose ormai fatte. "L'uscita didall'azienda - tuona la consigliera Francesca Bria dei dem - è un danno all'azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il Paese". Segui su affaritaliani.it