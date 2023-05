Rai | Roberto Sergio nuovo ad Ha proposto Giampaolo Rossi dg e Paola Marchesini capo staff

(Di lunedì 15 maggio 2023) È arrivato il via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina dicomeamministratore delegato, comedall'assemblea degli azionisti. La votazione in consiglio di amministrazione si è conclusa con tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che valgono come un no. A pesare dunque il voto favorevole della presidente Marinella Soldi, che in caso di parità vale doppio. A favore anche Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Biasio, in quota Lega. Contraria Francesca Bria, nominata in quota Pd, mentre Alessandro Di Majo, in quota M5S, e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, si sono astenuti (FAZIO LASCIA LA RAI).

Tutto secondo previsioni. Il Cdaha nominatoSergio amministratore delegato , ma sul filo di lana, solo grazie al voto decisivo della presidente Mariella Soldi , che in caso di parità - esattamente quanto avvenuto - vale ...Comincia così il post con cuiSaviano commenta l'addio di Fabio Fazio alladopo decenni di carriera nel servizio pubblico e il conseguente approdo a Discovery insieme alla squadra di Che Tempo Che Fa. 'Scrivono che ...Da Report a Cartabianca, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i programmi della, al via nel prossimo autunno, di cui il nuovo amministratore delegatoSergio ha annunciato la conferma nel consiglio di amministrazione del suo insediamento., l'approvazione dei piani ...

Arrivati al dunque, nel Cda che ha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato e Giampaolo Rossi ...Left-leaning presenter Fabio Fazio said Monday the failure of Rai state TV to renew the contract for his historic chat show was a sign of the "boundless greed" of Italy's rightwing government in alleg ...