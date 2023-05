Rai | Roberto Sergio nuovo ad Ha nominato Giampaolo Rossi dg e Paola Marchesini capo staff

(Di lunedì 15 maggio 2023) È arrivato il via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina dicomeamministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. Quattro - a quanto si apprende - i voti a favore, due astenuti, un contrario. Hanno votato a favore lo stesso, la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Astenuti Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà. Francesca Bria ha votato contro (FAZIO LASCIA LA RAI).

- - > Sergio nominato nuovo ad della tv pubblica - ANSA . Il nuovo amministratore delegatoSergio , ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff dell'amministratore delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale ...... presidente della Siae, azionista di minoranza della(allo 0,4%), dopo l'assemblea convocata per indicare il nuovo amministratore delegato. "Abbiamo propostoSergio - ha aggiunto - adesso ...Via libera del consiglio di amministrazionealla nomina diSergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. Quattro - a quanto si apprende - i voti a favore, due astenuti, un contrario. Hanno votato a ...

Rai, Roberto Sergio nominato nuovo Ad RaiNews

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato dell’Azienda con decorrenza immediata. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini nella quale si ...Rai, Cda nomina Roberto Sergio nuovo Amministratore Delegato, Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del.