RAI | ROBERTO SERGIO ELETTO A D GRAZIE AL VOTO DELLA RENZIANA SOLDI | PD CONTRARIO

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione diquale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. Quattro – a quanto si apprende – i voti a favore, due astenuti, un. Hanno votato a favore lo stesso, la presidente Marinella), i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Astenuti il grillino Alessandro Di Majo e il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Francesca Bria (Partito Democratico) ha votato contro. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di AmministrazioneRai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominarequale nuovo ...

... diventerà un sì, se i nuovi dirigenti delladopo aver assegnato a Giuseppe Carboni il ... per Simona Sala la poltrona di Radio2, e a settembreGueli potrebbe avere la condirezione della Tgr ......in lutto per l'addio di Fabio Fazio alla. Il celebre presentatore ha deciso di accettare la maxi - offerta di Discovery per il canale Nove, ma c'è chi punta il dito contro il governo. Da...Sergio è il nuovo Ad. Succede a Fuortes. La tv di Stato nella bufera dopo l'addio di Fazio. È il solito spoil system o occupazione E nascerà una nuova narrazione Sono con noi: Davide ...

Rai, il cda spaccato nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato. Decisivo il voto di Soldi, M5S si a… la Repubblica

Che gli occhi ieri fossero tutti puntati su di lei, Marinella Soldi, dal luglio 2021 presidente della Rai, lo sapeva in partenza. Nel consiglio di amministrazione a sei che doveva ratificare la nomina ...La crisi in cui si sta avvitando la Rai e il tentativo politico di occuparla sta tutta nel voto espresso dal Cda di oggi dove la nomina del nuovo Ad Roberto Sergio è passata solo a maggioranza con due ...