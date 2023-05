Rai | Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato Giampaolo Rossi verso il ruolo di dg

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina diad, come proposto dall’assemblea degli azionisti, con decorrenza immediata. Tre i voti a favore, uno contrario e due astensioni.non era presente al momento della nomina. Hanno votato a favore la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Astenuti Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà. La consigliera Francesca Bria ha votato contro. Si è svolta, prima del voto in Cda, “l’Assemblea degli Azionisti. che ha formalizzato la designazione diqualecomponente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di. A seguito di tale ...