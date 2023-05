Rai | nessun ‘ribaltone’ | Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato Per le nomine dei nuovi vertici tempi più lunghi

(Di lunedì 15 maggio 2023)colpo di scena,ribaltone dell’ultimo minuto. Come proposto dall’assemblea degli azionisti,è ildella Rai. È andata esattamente come ci si aspettava che andasse: hanno votato a favore lo stesso, la presidente Marinella Soldi (molto stimata da Renzi), i consiglieri Simona Agnes (in quota Forza Italia) e Igor De Biasio (quota Lega), si sono astenuti Alessandro Di Majo (vicino ai 5S) e Riccardo Laganà (che rappresenta i dipendenti di viale Mazzini), mentre la consigliera Francesca Bria (in quota Pd) ha votato contro. Smentite dunque le ipotesi della vigilia, almeno quelle che ipotizzavano il possibile voto favorevole di Di Majo, nell’ottica di un presunto accordo tra la maggioranza e ...

... ultime news L'addio di Fabio Fabio (e del suo entourage) allaMancato rinnovo del contratto da parte di Viale Mazzini, queste le parole di Fazio: 'È andata così'.altro commento, solo ...Non c'èmotivo per il quale il bambino non possa ricevere l'eucarestia insieme agli altri". Argomenti ragazzi chiesa autismo roma Video del giorno Fabio Fazio lascia la: "Non tutti sono ...Sembra quindi certo anche il futuro di Che tempo che fa , format non vincolato dallae che potrebbe passare a Discovery senzaveto. Con il programma, inevitabilmente, si sposta anche la ...

Rai, nessun ‘ribaltone’: Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato Il Fatto Quotidiano

milano Ancora due puntate e poi da domenica 28 Fabio Fazio scomparirà dai teleschermi Rai. Cronaca di una morte (metaforica) annunciata, o meglio evocata per anni, pretesa, voluta, desiderata (Salvini ...Roberto Sergio è il nuovo Amministratore delegato Rai. Reduce dall'esperienza di direzione di Rai Radio, Sergio era il nome indicato dall'esecutivo per succedere al dimissionario Carlo Fuortes. In ...