Rai | Marattin | ' Salvini irride professionista | politica non deve fare questo'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - La Rai? “Bisogna cambiare il metodo di nomina, usando quello della Bbc. Il Presidente della Repubblica nomina un trust indipendente che gestisce la Rai, e poi, personalmente, venderei tutto tranne una rete, che resterebbe con canone e senza pubblicità:è l'unico modo per far uscire ladall'azienda. Vendere al mercato assicurandosi che ci sia il pluralismo”. La pensa così il deputato di Iv Luigi, intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Sul tweet di Matteosu Fabio Fazio,ha aggiunto: “perché il ministro delle Infrastrutturere un? Lanonfar”.

... perché tutti si lamentano dell' interferenza della politica nella, finché non sono loro ad avere la chance di interferire '. Lo scrive su Twitter Luigi, deputato di Italia Viva....designato Roberto Sergio in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della. 'Il ... Una genialata, non c`è che dire', ha aggiunto Luigi, deputato di Azione - Italia Viva. 'E ...... Tommaso Foti , che ad Agora' su3 l'ha definita "una strada percorribile" a fronte di "una ... il terzo polo aveva plaudito alle scelte del governo sul Superbonus, ora Luigiavanza due ...

Rai: Marattin, ‘Salvini irride professionista, politica non deve fare ... Il Sannio Quotidiano

Il governo ha trovato l'accordo al suo interno sulle nomine ai vertici di Rai, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, formalizzerà nella prossima riunio ...