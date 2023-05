Rai | il nuovo Ad Sergio conferma Report e Cartabianca | ecco chi ci sarà ancora

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roberto, neo Ad della Rai, nel Cda del suo insediamento ha giàto alcuni programmi per la prossima stagione. Da, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i ...

Sono una decina i programmi della, al via nel prossimo autunno, che saranno riconfermati. Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino ...Con i due compagni di avventura Fiorello è entrato anche nella stanza delAd, Roberto Sergio, si è seduto al suo posto, con i piedi sulla scrivania: 'Chi siete', rivolto a Biggio e ...Con i due compagni di avventura Fiorello è entrato anche nella stanza delAd, Roberto Sergio, si è seduto al suo posto, con i piedi sulla scrivania: "Chi siete", rivolto a Biggio e ...

Rai, il cda spaccato nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato. Decisivo il voto di Soldi, M5S si a… la Repubblica

Si è svolta in data odierna l’ Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica d ...Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato con decorrenza immediata. Tre i voti a ...