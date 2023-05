martedì ha scritto nella chat del gruppo, spiegando che ieri la presenza era "tassativa". È ... Anche sulla. Con la "norma Fuortes" che oggi dovrebbe andare in Consiglio dei ministri nonostante ...... a cura diParlamento. Il ministro degli Affari esteri e la cooperazione internazionale, ... sui tempi di attuazione del Piano per la semplificazione nel settore della scuola (" FDI); sulle ...... a cura diParlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a ... sui tempi di attuazione del Piano per la semplificazione nel settore della scuola (Fd'I); ...

Rai: Foti, ‘volta pagina, saprà garantire miglior servizio possibile’ La Sicilia

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La Rai volta pagina e siamo sicuri che ai cittadini saprà garantire il migliore dei servizi possibile per quanto riguarda l’informazione e l’intrattenimento. A nome dei de ...Condividi questo articolo:Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 10 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai P ...