Rai Cda nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato

(Di lunedì 15 maggio 2023) – Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione diqualecomponente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto arequale, con decorrenza immediata. Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione ilha comunicato di volerre Paola Marchesini quale direttore dello Staff...

, l'approvazione dei piani Il 3 marzo scorso ilaveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli ...Roberto Sergio, neo Ad della, neldel suo insediamento ha già confermato alcuni programmi per la prossima stagione. Da Report a Cartabianca, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i programmi della, al via ...... poi nel '97 è passato in Lottomatica , dove ha fatto carriera fino ad arrivare alla vicedirezione generale e poi alla presidenza del. Rossi è entrato inper la prima volta nel 2004 dunque ...

Rai: Cda nomina Roberto Sergio nuovo AD Rai Storia

Dopo l'addio di Fabio Fazio in Rai si cerca il sostituto per un nuovo talk politico-culturale da inserire nei palinsesti autunnali.Rai, l'approvazione dei piani Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli ...