Rai | Cda nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione () dellaha approvato la nomina di Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato: era stato ..., ilha nominato Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato Il Consiglio di Amministrazione dellaha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato dell'Azienda con decorrenza ...A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza ...

Fazio lascia la Rai, sul contratto del conduttore scontro tra Fuortes e il cda ilmessaggero.it

I_ passaggi della tempesta perfetta che ha portato l’arrivederci di Fabio Fazio dalla Rai Fiumi di parole, come direbbero i Jalisse, usciranno dalle bocche a proposito dell’addio (o arrivederci) di Fa ...Poi non se ne è più discusso, viste le dimissioni di Fuortes. Il 5 maggio, quindi, è sembrato troppo tardi, come lamentano anche dal cda. La Rai, in una nota, ha affermato che il cda non ha permesso a ...