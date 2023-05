Rai | Cda nomina Roberto Sergio nuovo Ad

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione della Rai hatoamministratore delegato dell’Azienda con decorrenza immediata. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini nella quale si spiega che oggi si è svolta “l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione diqualecomponente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto arequaleAmministratore Delegato, con decorrenza immediata”. “Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il ...

Fazio via dalla, l'ironia di Fiorello: 'Immagino la riunione: 'C'è uno bravo e che ci fa guadagnare Mandiamolo via'' Nomine, dal governo ok a Sergio nel. Pisani capo della Polizia, ...Via libera del consiglio di amministrazionealla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. Quattro - a quanto si apprende - i voti a favore, due astenuti, un contrario. Hanno votato a ...È la battuta che fa all'Ansa, all'uscita da Viale Mazzini, Salvo Nastasi , presidente della Siae, azionista di minoranza della, dopo l'assemblea dei soci convocata per indicare il nuovo ...

