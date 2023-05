Rai | Cda nomina Roberto Sergio nuovo Ad

Il, si legge nella nota, ringrazia l'amministratore delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto. Com - Sim 15 - 05 - 23 11:43:35 (0288) 5 NNNNLa, insomma, 'va ripensata nella governance e nella struttura', per poter competere con le ... Anche di questo si dovrà occupare il nuovoa guida Sergio. Ma è più probabile che nell'assemblea di ...Via libera del consiglio di amministrazionealla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. La votazione si è conclusa con tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che ...

Fazio lascia la Rai, sul contratto del conduttore scontro tra Fuortes e il cda ilmessaggero.it

Il Cda di Viale Mazzini nomina il successore di Fuortes: Di Majo (quota M5s) si astiene, Bria (espressione del Pd), vota contro. Ieri l'addio del conduttore di Che tempo che fa. Il leader della Lega e ...Roma, 15 maggio 2023 – Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato della Rai. Lo comunica, in una nota, Viale Mazzini spiegando che oggi si è svolta "l'Assemblea degli Azionisti" che ne ha "form ...