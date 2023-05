Raccolgono funghi nel bosco alle spalle del Monaldi | un morto e 4 intossicati

... trovate tracce di marijuana, i genitori non danno spiegazionikiller: Maria Grazia muore dopo la cena, aveva 53 anni Famiglia intossicata dai, morta la nonna Isono stati ...Hanno raccoltonei giardini dell'ospedale Monaldi a Napoli. Li hanno cucinati e poi mangiati. Ma poco dopo crampi allo stomaco, dolori lancinanti. Cosi' in cinque, componenti di una famiglia, sono arrivati in ...... dove ci sono faggi, castagni e pini mediterranei) e ha raccolto dei. Sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi.che all'apparenza sembravano dei chiodini e che ...

Napoli, raccolgono funghi in un bosco: un morto e 4 intossicati Sky Tg24

Un pranzo di famiglia si è trasformato in tragedia a Napoli, dove una donna di 92 anni è morta e altre quattro persone, tutte imparentate tra loro, sono ricoverate in ospedale dopo ...4 persone al Cardarelli e vi sarebbe anche un decesso ma resta da stabilire se le cause siano le stesse: intossicazione da funghi raccolti in un parco ...