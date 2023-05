Rabbit Hole 2 si farà? Kiefer Sutherland | Con le piattaforme streaming non sai mai niente

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha affermato che con leè impossibile sapere che cosi ti aspetta, per quanto concerne il futuro di, la sua nuova serie targata Paramount.è pronto per calarsi di nuovo nella tana del Biancoconiglio, ma non sa se la Paramount+ sia disposta o meno a realizzare una seconda stagione di, la nuova serie creata da John Requa e Glenn Ficarra in cui il celebre attore statunitense interpreta il ruolo di un esperto di spionaggio industriale. "Ho assolutamente adorato lavorare alle riprese dello show, mi piacciono molto John e Glenn e il loro processo creativo, e adoro con tutto me stesso ogni membro del cast", ha dettoa ...

56 minuti fa Kiefer Sutherland , noto per il suo ruolo in 24 e Designated Survivor , ha recentemente lavorato in, rilasciata su Paramount+ lo scorso marzo. Nonostante il successo della prima stagione, c'è ancora incertezza sul possibile rinnovo per una seconda stagione : questo perché i dati di ...Lo scorso marzo su Paramount+ ha debuttato, la nuova serie action - thriller con protagonista Kiefer Sutherland , che ricorda vagamente il più grande successo televisivo dell'attore, ovvero 24 in cui interpretava il personaggio di ...Una di queste è, un thriller di spionaggio creato da John Requa e Glenn Ficarra, due produttori che hanno spaziato parecchio nel corso della loro carriera, da Babbo Bastardo a I Love you ...

Rabbit Hole, la serie avrà una Stagione 2 Parla il protagonista Kiefer Sutherland Everyeye Serie TV

Kiefer Sutherland ha affermato che con le piattaforme streaming è impossibile sapere che cosi ti aspetta, per quanto concerne il futuro di Rabbit Hole, la sua nuova serie targata Paramount.L'attore protagonista dello show ha parlato delle speranze di rinnovo per la sua nuova serie in streaming su Paramount+.