Questa è stata la Juventus

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 15/05/2023 alle 00:05 CEST Lavince con le reti di Fagioli e Bremer La nota negativa è l’infortunio di Pogba il giorno in cui è ripartito Addolorata per l’ennesima ferita e per il pianto incontrollabile di Paolo Pogba, quando ha sentito la fatica al 21? di andare affranto negli spogliatoi, senza spiegazioni per l’ennesima battuta d’arresto nella sua prima partita da titolare dal suo ritorno in Torinoun colpo di frusta di nicole Fagioli scatenato il trionfo diingrandito a 2-0 di Bremerdirigendosi verso il Champions Leagueancora in attesa della revisione della sua sanzione. JUV CREDERE FORMAZIONIPerin; Cuadrado (Barbieri, 83?), Gatti, Bremer, Danilo, Chiesa (Iling, 67?); Fagioli, Paredes, Rabiot; ...