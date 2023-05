Quarant’anni di Fabio Fazio in Rai

... ha svelatoFazio intervenuto durante il TG3. Poi ha aggiunto: Continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questie non posso che ...Quanto guadagnaFazio Con l'uscita di scena del conduttore dalla Rai, torna l'interesse sul conduttore che ha lavorato per il servizio pubblico per quasi. Fazio ha infatti firmato con Warner Bros. ...Con queste paroleFazio ha annunciato il suo addio alla Rai ...Fazio ha annunciato il suo addio alla Rai dopo 40. Le ... e ha anzi ringraziato la tv di Stato per idi ...

Abele Blanc: con Grivel in vetta agli 8000 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi