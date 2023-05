Quanto costerà andare in vacanza quest’estate | fino a 800 euro in più a famiglia | boom viaggi aerei e alberghi

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) Quest’anno le vacanze costeranno circa 800in più a. Per colpa dei rincari e dell’inflazione. Ma anche a causa dell’incremento della domanda. Per una settimana di ferie in Italia i rincari vanno dal 9 al 21%. Mentre i voli crescono del 45%. In controtendenza ci sono iin auto e quelli in traghetto.costeranno le vacanze quest’anno lo calcola oggi l’associazione Federconsumatori. I numeri li illustra Il Sole 24 Ore. Che spiega come un nucleo familiare composto da quattro persone dovrà rinunciare a uno o due giorni diper far quadrare i conti, se la sua capacità di spesa non è cresciuta. «Secondo la nostra elaborazione su tre tipologie di vacanze ci sono 800di differenza», spiega Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori. I ...