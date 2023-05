Quando preparo la mia torta maculata alla nutella non riesco ad assaggiarla | sparisce subito

Leggi su donnaup

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladovrebbe rientrare tra i patrimoni dell’Umanità. È tanto golosa da far perdere la testa: ha un impasto morbido e nutriente, arioso e soffice. Concorrono a renderlo tanto invitante e particolare burro e panna. Non mancano le uova, ovviamente e la farina, ma ciò che fa davvero la differenza è una generosa cucchiaiata di cremanocciola, lasciata scivolare più e più volte sulla superficie. La decora, certo, rendendola quasi animalier come la moda impone, ma qui siamo in cucina, e lanon subisce oscillazioni o trend del momento, come nell’abbigliamento. È e resta un must have per dolci indimenticabili. Da qui, potete ben capire che vi converrà riservarvi una fetta prima ancora di servirla, o rischierete di non...