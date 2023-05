Quando è previsto il pagamento Naspi a maggio 2023? Ecco le DATE

il nuovo provvedimento entrerà in vigore, per questo tipo di rapporti non scatterà la sospensione del trattamento comeattualmente, ma la perdita del beneficio economico solo per le ...Ankara - La caotica notte elettorale della Turchia inizia alle 18.25Anadolu, l'agenzia di stampa controllata dal governo, e Trt, la tv governativa, battono le ...nessun sondaggio aveva. ...l'ha saputo, che il tentativo di sbloccare l'antenna era andato a buone fine Dove si ...completamente aperta e tutti i risultati mostrano che il radar si comporta secondo quanto. Nelle ...

Zelensky a Roma, varato il piano sicurezza: quando è previsto l ... Fanpage.it

Si avvicina il finale di stagione per lo storico programma Verissimo, che vedrà la chiusura questo fine settimana. Una chiusura ovviamente virtuale, poichè almeno fino a giugno su Canale 5, nei pomeri ...