Protezione Civile FVG | partita colonna mobile in aiuto Emilia-Romagna

(Di lunedì 15 maggio 2023)questo pomeriggio ladelladel Friuli Venezia Giulia alla volta dell’alluvionata.“Siamo stati per allertati questa mattina presto dal Dipartimento nazionale ditramite la Commissione speciale e ci siamo subito attivati per portare il nostronella destinazione indicata, quella di Predappio” ha comunicato l’assessore regionale con delega alladel Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.“Un gruppo di volontari e funzionari raggiungerà la località questa sera – ha spiegato ancora Riccardi -. Sappiamo di poter contare su uomini e donne preparati, che ringraziamo per aver dato la loro immediata ...

In ragione delle previsioni meteo avverse individuate dal Centro Regionale di, il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, finalizzata a una disamina preventiva dei possibili scenari di emergenza ...'Stiamo predisponendo in queste ore mezzi aggiuntivi della Polizia Locale e della, qualora siano necessari, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le associazioni di ...È laa lanciare l'allarme maltempo per eventi meteorologici intensi. Un maggio anomalo quello 2023 con una primavera che ha subito una battuta d'arresto con il ritorno di piogge e ...

Maltempo: allerta della Protezione civile, tre sindaci chiudono le scuole ilmattino.it

Partita questo pomeriggio la Colonna mobile della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia alla volta dell’Emilia-Romagna alluvionata. “Siamo stati per allertati questa mattina presto dal Dipartime ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...