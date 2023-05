Prossima puntata Vivere non è un gioco da ragazzi

Proprio nel corso della primail pubblico ha potuto rivedere il breve flirt tra Gemma ... 'Per laedizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un ...Unaspeciale seguitissima, con cui il programma e Mediaset hanno sperimentato. Ebbene il ... Proprio nelle scorse settimane si parlava dell'eventuale ritorno di Giorgio nellaedizione ...... il suo addio allaedizione di Ballando. In queste ore infatti una sua storia Instagram ha ... In gara c'era il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli in coppia con Anastasia Kuzmina madopo ...

Il Patriarca, le anticipazioni dell'ultima puntata Mediaset Infinity

Ilary Blasi parla in tedesco, basta una frase all'Isola dei famosi 2023, tutta per Bastian ...(di Emiliano Latino). Buona la prima per la Reale Mutua Torino che congeda i propri tifosi con una vittoria in Gara 1 contro l’Urania Milano per 82-70. Nel primo tempo ...