Programmi TV di stasera | lunedì 15 maggio 2023 Su Italia 1 il film ‘I Guardiani della Galassia 2?

(Di lunedì 15 maggio 2023) I2 Rai1, ore 21.25: Vivere Non è Un Gioco Da Ragazzi – Novità Fiction. 1×01: Lele ha 17 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Ma è innamorato di Serena, che gli sfugge per un suo problema segreto, per uscire con lei Lele sperimenta le droghe e inizia a vendere una pasta a settimana perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una “pasta” all’amico Mirco che viene trovato morto. 1×02: Lele si sente un assassino, vorrebbe confessare ma il suo amico del cuore Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Iniziano i tormentisua coscienza, uniti a pericoli più concreti: un poliziotto ambiguo sospetta ...

